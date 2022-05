Video: renteverhoging Fed met 75 basispunten nog niet van tafel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve lijkt vooralsnog niet in een hoger tempo de rente te gaan verhogen, maar helemaal zeker is dit nog niet. Dit zegt Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera tegen ABM Financial News. De Fed verhoogde begin mei de rente met 50 basispunten en kondigde tevens aan dat in juni zal worden begonnen met de afbouw van de balans. "Hoewel dit de grootste renteverhoging in 20 jaar is, lagen beide maatregelen in de lijn van de marktverwachtingen", aldus Juvyns van JPMorgan Asset Management. Voor de vergadering waren beleggers bezorgd over een mogelijke verhoging met 75 basispunten, en hoewel voorzitter Jerome Powell deze optie expliciet van de hand wees, lijken de markten daar niet helemaal van overtuigd en prijzen ze nog steeds enige kans in op een verhoging met 75 basispunten in juni. "De Fed heeft duidelijk gemaakt op weg te zijn naar een snelle normalisering van het beleid, terwijl de markten al een verdere verhoging met 50 basispunten in juni hebben ingeprijsd. Dit is dan ook de waarschijnlijke koers van de Fed." Cruciaal voor een goed inzicht in wat er daarna gebeurt, zijn de komende economische prognoses, aldus Juvyns. "Als die geen wezenlijke afkoeling van de inflatieverwachtingen laten zien, kan [een verhoging met] 75 basispunten weer in beeld komen." Klik hier voor: Renteverhoging Fed met 75 basispunten nog niet van tafel Bron: ABM Financial News

