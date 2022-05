Loeb: energie enige goede investering momenteel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Belegger Daniel Loeb vergroot zijn blootstelling aan de olie- en gassector en belegde meer in Shell. Dit blijkt uit een brief die hij stuurde naar zijn beleggers in Third Point. Volgens Loeb is in de huidige markt alleen deze sector nog interessant. Energie-aandelen in de S&P 500 stegen dit jaar al met 49 procent, terwijl de index 14 procent daalde. Vooral Amerikaanse energiebedrijven zijn volgens Loeb erg interessant. Volgens de activistische belegger voeren overheden een bijzonder slecht doordacht energiebeleid. Daardoor is er veel geld gegaan naar goedbedoelde, maar "rampzalige" ESG-initiatieven. Loeb verwacht dat de bedrijven hun cashflow vooral zullen gebruiken voor het verlagen van de schulden, de inkoop van eigen aandelen en het uitkeren van dividend. Ook zei Loeb in zijn brief dat hij zijn positie in Shell heeft vergroot, na "constructieve" gesprekken met de energiereus. Dat Shell heeft gekozen voor een verhuizing naar Londen en de duale aandeelhoudersstructuur opgeeft, kan op goedkeuring van de belegger rekenen. Loeb zei dat hij nu ook een belang heeft genomen in Glencore. En de bodem voor techaandelen is nog niet gezet, volgens de belegger. Bron: ABM Financial News

