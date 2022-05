Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten, nadat de Federal Reserve de belangrijkste rente zoals verwacht verhoogde met 50 basispunten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 3,0 procent tot 4.300,23 punten, de Dow Jones index won 2,8 procent op 34.060,99 punten en de Nasdaq sloot 3,2 procent hoger op 12.964,86 punten.



Het zwaartepunt lager woensdag bij de publicatie van het rentebesluit van de Federal Reserve. Conform de verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank de federal funds rate met 50 basispunten tot een bandbreedte van 0,75 tot 1,00 procent. Het discontotairef werd verhoogd met 0,50 procentpunt naar 1,00 procent.

Daarnaast kondigde de centrale bank aan om de balans van 9 biljoen dollar per 1 juni te gaan reduceren. Voor schatkistpapier wordt de limiet in eerste instantie vastgesteld op 30 miljard dollar per maand. Voor hypotheek gedekte effecten zal de limiet aanvankelijk worden vastgesteld op 17,5 miljard dollar per maand. Na drie maanden wordt dit verhoogd naar respectievelijk 60 en 35 miljard dollar per maand.

Voorzitter Jerome Powell zei tijdens de persconferentie volgend op het rentebesluit dat extra verhogingen van de rente met 50 basispunten op tafel liggen voor de komende vergaderingen. Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse economie zeer sterk is en goed is gepositioneerd om deze rentestijgingen aan te kunnen. Powell benadrukte dat de Fed wendbaar moet zijn en er alles aan zal doen om geen onzekerheid in de markt te creëren.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van Avatrade was het besluit geen verrassing. Het feit dat de markt anticipeerde op de renteverhoging, zorgde ervoor dat de zenuwen in de markt na het besluit onder controle bleven.

Beleggers keken tevens naar de bedrijfswinsten om te zien of de inflatie de winst aantast of drukt op consumentenbestedingen.

Op macro-economisch vlak werd tevens beken dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 2,5 procent. De marktindex steeg van 343,1 naar 351,8.

De werkgelegenheid in de private sector in de VS in april beduidend zwakker gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in april met 247.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 390.000 banen.

De export in de Verenigde Staten is in maart gestegen met 5,6 procent, terwijl de import toenam met 10,3 procent.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector lieten een vertraging van de groei zien. De inkoopmanagersindex van Markit daalde van 58,0 in maart naar 55,6 in april, terwijl de index van het Institute for Supply Management daalde van 58,3 in maart naar 57,1.

De euro/dollar noteerde op 1,0601. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0534 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0520 op de borden.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 5,3 procent, ofwel 5,40 dollar, hoger op 107,81 dollar op de New York Mercantile Exchange. De Europese Commissie presenteerde nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Onderdeel is een voorstel om Russische olie te boycotten.



Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS slechts de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Airbnb steeg bijna 7,0 procent. Het bedrijf verwacht dit jaar voor het eerst af te sluiten met winst.

Yum Brands boekte een fors lagere vergelijkbare omzetgroei dan een jaar eerder en zag ook de aangepaste winst per aandeel licht dalen. Een duizendtal nieuwe winkels zorgde toch voor stevige omzetgroei op gerapporteerde basis. Het aandeel won circa 3,0 procent.

Uber Technologies boekte flink meer omzet in de eerste maanden van het jaar, en overtrof de eigen verwachtingen. Het EBITDA-resultaat was 168 miljoen dollar en loopt komend kwartaal op tot 240 miljoen tot 270 miljoen dollar. Het aandeel noteerde ongeveer 4,0 procent lager.

Starbucks meldde in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst te hebben geboekt en sprak van een recordkwartaal. Het aandeel van het koffieconglomeraat won ruim 10,0 procent.

Moderna overtrof de verwachtingen. De omzet van 6,1 miljard dollar was veel hoger dan de 4,2 miljard die analisten hadden becijferd. Ook de winst steeg sterk. Het aandeel steeg circa 5,5 procent.

Lyft daalde bijna 30,0 procent in de elektronische handel voorbeurs. Het bedrijf gaat dit kwartaal meer investeren in het aantrekken van chauffeurs, om de taxi-app te laten groeien. Dit zal ten koste gaan van de operationele winst. Ook de voor het lopende tweede kwartaal afgegeven outlook schoot tekort, vinden analisten.

Verzekeraar AIG boekte meer winst in het eerste kwartaal, onder andere door lagere kosten voor natuurrampen. Sectorgenoot Prudential moest juist een nettoverlies melden, door verliezen op beleggingen en lasten voor hogere rentes, nadat een jaar eerder nog forse beleggingswinsten werden geboekt. De verzekeraar noteerde circa 7,5 procent hoger.