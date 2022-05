BP investeert miljarden in Brits energiesysteem Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP is van plan om tegen 2030 tot 18 miljard pond te hebben geïnvesteerd in het Britse energiesysteem. Dit maakte de oliereus dinsdagochtend bekend. Daarmee wil BP bijdragen aan het doel van het Verenigd Koninkrijk om de CO2-uitstoot naar nul te brengen. BP blijft investeren in olie en gas uit de Noordzee, maar wil tegelijk de uitstoot verminderen. BP kwam vanochtend ook met kwartaalcijfers. Die werden goed ontvangen, met een koerswinst van ruim 3 procent. De onderliggende winst steeg op jaarbasis van 4,1 miljard naar 6,2 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

