Prosus schiet omhoog op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,4 procent op 715,53 punten.

"De Amerikaanse aandelenmarkten wisten donderdagavond verder te herstellen, terwijl ook de beurzen in Azië vanochtend groen kleurden", aldus marktanalisten van SEB. Dit hielp de Europese beurzen vanochtend vooruit.

Verder kregen beleggers vanochtend veel bedrijfscijfers te verwerken, waaronder de resultaten van Signify, IMCD en Corbion die werden beloond met koerswinsten. Cijfers van Besi konden juist niet overtuigen.

De Amerikaanse futures lijken echter een rode opening van Wall Street te voorzien voor vanmiddag, na slecht nieuws van enkele techreuzen. Zo daalde het aandeel Amazon nabeurs met 10 procent, nadat het bedrijf onverwachts verlies maakte in het vierde kwartaal. Ook is de outlook voor het lopende tweede kwartaal zwak.

"Het sentiment werd ook gedrukt door een waarschuwing van Apple, dat de huidige verstoringen in de aanvoerketen door de lockdowns in China kunnen leiden tot een 8 miljard dollar lagere omzet", aldus SEB.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0567. De olieprijzen stegen tot 1,0 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de inflatie in de eurozone in april opnieuw harder is gestegen dan in de voorgaande maand. De inflatie bedroeg in april 7,5 procent. Dat was 7,4 procent in maart en 5,9 procent in februari.

De economie in de eurozone steeg in het eerste kwartaal conform verwachting met 02 procent op kwartaalbasis. Op jaarbasis was er sprake van een groei met 5,0 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met 10,5 procent, dankzij een koerssprong van Tencent in Hongkong, waarvan het grootaandeelhouder is. Just Eat Takeaway.com won 5,7 procent. Signify won na cijfers 4,0 procent. ING sprak van een sterk eerste kwartaal voor de verlichtingsspecialist.

IMCD won na cijfers 2,1 procent. JPMorgan bleek erg te spreken over de "zeer sterke" autonome groei van IMCD in het eerste kwartaal.

Besi was de dissonant na onder meer tegenvallende nieuwe orders in het eerste kwartaal met een verlies van 4,0 procent. "We wisten dat er uiteindelijk een vertraging zou optreden, maar gezien de grote vraag naar halfgeleiders en aanhoudende kracht in mobiel hadden we niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren", zei analist Marc Hesselink van ING.

De cijfers van KPN wisten eveneens niet erg te overtuigen. Het aandeel steeg 0,3 procent. De volumes oogden volgens Jefferies solide, terwijl de EBITDA circa een procent hoger uitviel dan verwacht.

In AMX won Corbion na cijfers 10,9 procent. De resultaten waren volgens ING geruststellend. In de AScX verloor Heijmans 3,7 procent na cijfers.