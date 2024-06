Beursdag 10 juni | Met Nvidia, oplopende rentes en fanmail voor PostNL

De AEX (+0,1%) leek initieel een stap terug te doen, maar gaandeweg richting het sluiten van de beurs eindigt onze hoofdindex tóch in het groen op de dag dat het aandeel Nvidia door 10 gaat, de rentes over de hele linie stijgen en alle ogen gericht zijn op het rentebesluit van de Fed op woensdag. Uiteindelijk sluit de AEX op 924,70 punten.

Het zijn toch weer de chippers en ditmaal ook indexzwaargewicht Shell die de AEX in het groen trekken. ASML stijgt gezellig door en komt steeds dichterbij de €1000-grens. Ook Besi en Shell winnen terrein. Shell stijgt omdat de olieprijs hetzelfde doet en Besi is blij dat het van de verkooplijst van Deutsche Bank is gehaald. Unilever krijgt ook fanmail (lees: een koersdoelverhoging) van Kepler Cheuvreux. In de AMX wint Just Eat Takeaway weer eens. Dit heeft ogenschijnlijk te maken met een koopaanbeveling van Panmure Gordon & Co, met een bijbehorend koersdoel van €17,08.

De absolute uitblinker van het Damrak is PostNL, na een koopadvies van ING. Het advies gaat van verkopen naar houden met een koersdoel van €1,65. Analisten blijken positief gestemd, mede doordat een verlaging van het aantal bezorgdagen ruimte kan geven om structureel kosten te besparen. Daarnaast is er bij de analisten van ING ruimte voor een scenario over een mogelijke overname van PostNL. De waardering, dat naar een historisch laag niveau is gezakt is voor ING reden genoeg om PostNL op de kooplijst te zetten.

Verder gaat de aandacht vandaag vooral uit gaat naar Nvidia. Voor elk aandeel Nvidia krijgen beleggers er 9 bij, waardoor het aantal uitstaande aandelen eigenlijk keer 10 gaat. De koers zal door 10 gedeeld worden, koersbewegingen daargelaten. Gegeven de slotkoers van vrijdag ($1208,88) zou de opening maandagmiddag op $120,89 moeten liggen. Het aandeel opende op $120,49. Of het aandeel daarmee ook meteen koopwaardig is, leest u in onderstaande analyse van Hildo Laman.

We delen alles door 10. Verandert er verder nog iets? https://t.co/q01hBCohzE — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 10, 2024

Ongetwijfeld zijn er daarnaast beleggers die anticiperen op extra koerswinst omdat voor sommigen het aandeel rond $1200 'te duur' was om te kopen, terwijl ze rond $120 wél kunnen instappen. Als zo’n effect zich inderdaad voordoet, zou het aandeel komende week (weer) een flinke stijger kunnen worden. Nvidia sluit zich aan bij zijn largecap tech-peers en wordt intussen alweer het vierde Magnificent 7-aandeel dat sinds 2022 wordt gesplitst. Welke aandelen Nvidia voor gingen en welke effecten dit had op de koersontwikkeling, leest u in onderstaande, uitgebreide vooruitblik van Hildo Laman.

Vooruitblik: EK-finale Denemarken vs Turkije, Nvidia en wéér de Fed https://t.co/gejXxLxoJx — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 9, 2024

Dan blijven we nog even in de Verenigde Staten, want woensdag is het de hoogste tijd voor een Fed-rentebesluit. De kans is groot dat de Fed de markt niet wil verrassen, positief of negatief. Dus het is logisch om ervan uit te gaan dat de rente woensdagavond onveranderd zal blijven. Een plotselinge verlaging zou waarschijnlijk in eerste instantie een positief effect hebben op de aandelenmarkten, maar dat kan later nog draaien; de economie is dan kennelijk zwakker dan gedacht.

Wat duidelijk is, is dat de Amerikaanse economie momenteel goed draait. Dat bleek afgelopen vrijdag des te meer. Uit het banenrapport bleek dat er veel meer nieuwe banen waren gecreëerd dan verwacht. Beleggers bleken not amused, want hierdoor zal de Fed nog iets langer wachten met het verlagen van de rente. Dan krijgen we overmorgen het belangrijke rentebesluit van de Fed, met als voorafje de inflatiecijfers. De markt lijkt vooral uit te kijken naar de toelichting van onze vriend Powell.

Hieronder ziet u de actuele (17.30u) tussenstand op Wall Street.

Unilever: zorgt afsplitsing ijsdivisie voor waardecreatie?

Het heeft even geduurd, maar inmiddels staat Unilever bij steeds meer zakenbanken op de radar. De markt krijgt in toenemende mate oog voor de materiële veranderingen die doorgevoerd worden bij de voedings- en verzorgingsreus en dat leidt tot bijgestelde visies en hogere koersdoelen.

Nu is Unilever nog (lang) niet datgeen waar het naar streeft. Allereerst is en blijft de vraag hoe het concern te werk zal gaan met de aangekondigde afsplitsing van de ijsdivisie. Diverse opties liggen op tafel, waaronder een aparte beursnotering, maar idealiter vindt het concern een koper voor het geheel.

Unilever is hard bezig om de koers te verleggen en het aandeel broedt al enige tijd op een stevige opmars op het Damrak. https://t.co/v0Qhd0O7gk — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 10, 2024

Verzwakking van de euro komt op ongelegen moment

De euro is ten opzichte van de Amerikaanse dollar fors verzwakt de afgelopen dagen en dat is om diverse redenen een onwelkome ontwikkeling. De afgelopen week stond namelijk in het teken van de eerste renteverlaging van de ECB en de Europese verkiezingen.

De alom verwachte renteverlaging had weinig impact op de euro, de verkiezingsuitslag voor het Europees Parlement des te meer, evenals het - opnieuw - sterke Amerikaanse banencijfer van afgelopen vrijdag. Waarom deze verzwakking juist nu ongunstig is, leest u in onderstaande analyse van Martin Crum.

Zo wordt het nooit wat met die smallcaprally https://t.co/cMbXWczZhJ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 10, 2024

Top 3 stijgers en dalers

PostNL is de stijger van de dag met een mooie plus van 8,6%. Het rijtje stijgers wordt gecompleteerd door Just Eat Takeaway en Allfunds. De aandelen Alfen, JDE Peet's en Vivoryon moeten het doen met rode cijfers.

Rentes

De rentes lopen vandaag over de gehele linie op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,98%.

Brede markt

De brede markt kleurt grotendeels groen vandaag. Goud stijgt een half procentje tot $2.306 en zilver (+1,7) stijgt gezellig mee. Bitcoin doet ook +1% tot $69.949. Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $77,21. De euro/dollar is de imposter en doet -0,3% tot 1,0747.

Verder op het Damrak

Winnen ook de AMX (+0,1%) en AScX (+0,8%) terrein.

(+0,1%) en (+0,8%) terrein. Stellen analisten van Jefferies dat de stemming bij beleggers over Adyen (-0,6%) bedrukt is, maar het aandeel veel potentieel blijft houden.

(-0,6%) bedrukt is, maar het aandeel veel potentieel blijft houden. Heeft Deutsche Bank het koersdoel voor ABN AMRO (-0,9%) verhoogd van €15 naar €16 met een onveranderd houden-advies.

(-0,9%) verhoogd van €15 naar €16 met een onveranderd houden-advies. Heeft diezelfde Deutsche Bank het advies voor Besi (+0,9%) een trede opgetrokken van verkopen naar houden. Het koersdoel werd bijgesteld van €115 naar €140.

(+0,9%) een trede opgetrokken van verkopen naar houden. Het koersdoel werd bijgesteld van €115 naar €140. Doet IMCD (+0,5%) een nieuwe overname: concern neemt de Italiaanse distributeur in de farmaceutische industrie Selechimica over.

(+0,5%) een nieuwe overname: concern neemt de Italiaanse distributeur in de farmaceutische industrie Selechimica over. Verkocht J.B. Meulman heeft zijn belang in Van Lanschot-Kempen (-0,3%). Het betreft de oud-CEO van B&S Group, die via zijn investeringsvehikel Lebaras Belgium nog belangen heeft in Vastned Retail en Acomo.

Agenda: dinsdag 11 juni

00:00 Eurocommercial - Jaarvergadering

00:00 Colruyt - Jaarcijfers

06:30 Inflatie - Mei def (NL)

08:00 Werkloosheid - April (VK)

09:00 D'Ieteren - Ex-dividend

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Mei (VS)

14:00 Maandrapport OPEC

En dan nog even dit

Welke is uw favoriet?

Over een valkuiltje gesproken

Wie doet er mee?

