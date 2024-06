Nederlandse staat overweegt verkoop Volksbank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Volksbank

(ABM FN-Dow Jones) Een onderhandse verkoop of een beursgang hebben de voorkeur voor de toekomst van de Volksbank. Dit meldde het investeringsvehikel NLFI, van de Nederlandse overheid, maandag in een rapport. Volksbank blijvend als staatsbank behouden, een coöperatie, bank- of stichtingsmanagement, worden niet aanbevolen door NLFI. Volgens het de stichting is het verkopen van de bank aantrekkelijker, omdat dit duidelijk minder complex is. De verkoop van een minderheidsbelang wordt ook niet aanbevolen. Bij een beursintroductie blijft de onafhankelijkheid van de bank behouden, maar dit vereist wel een duurzame verbetering van de financiële resultaten en versterking van de bedrijfsvoering om dit mogelijk te maken. Een onderhandse verkoop kan volgens de stichting binnen 1 tot 3 jaar plaatsvinden, terwijl een beursgang 5 tot 7 jaar zal vergen. Belangrijk om de slaagkans van deze opties te vergroten, is dat beide partijen parallel aan deze exercitie gaan beginnen. Volgens NLFI kan dit de vorm aannemen van een 'twee sporen-aanpak', waarbij de toekomstige opties gelijktijdig worden ontwikkeld. De Volksbank heeft vier onderdelen in Nederland: SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. De groep heeft een totaalbalans van 63 miljard euro en heeft ongeveer 3.000 werknemers in dienst. Bron: ABM Financial News

