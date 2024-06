Media: Elliot bevestigt belang in Southwest Airlines Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elliott Investment Management heeft bevestigd dat het een belang van bijna 2 miljard dollar in Southwest Airlines heeft genomen. Dit meldde The Wall Street Journal maandag. Met een belang van ongeveer 11 procent is Elliott een van de grootste aandeelhouders van Southwest. In een brief aan het bestuur van Southwest zei Elliott dat het 'star' vasthouden door het luchtvaartbedrijf aan een decennia-oude aanpak duidelijk ten koste van het concurrentievermogen van het bedrijf gaat. Elliott zei dat hij gelooft dat nieuw leiderschap nodig is bij Southwest. Die zou ook het bedrijf grondig moeten evalueren. Elliott denkt dat het aandeel Southwest binnen twaalf maanden op 49 dollar kan staan. Southwest handelde maandag bijna 8 procent hoger op bijna 30 dollar per aandeel. info@abmfn.nl

