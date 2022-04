Winst Barclays daalt minder hard dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft in het eerste kwartaal van 2022 de winst zien dalen, maar minder hard dan door analisten werd verwacht. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Britse bank. De brutowinst bedroeg 2,2 miljard Britse pond, tegenover 2,4 miljard een jaar eerder. Analisten hadden op een daling tot 1,3 miljard gerekend. Netto daalde de winst van 1,7 naar 1,4 miljard pond, terwijl de analisten op een winst van 464 miljoen hadden gerekend. De omzet steeg van 5,9 naar 6,5 miljard pond. De bank sloot het kwartaal af met een CET1 ratio van 13,8 procent. Eind 2021 was dit nog 15,1 procent. De operationele kosten stegen wel tot 4,1 miljard pond, in lijn met de verwachtingen. “Rekening houdend met de geopolitieke onzekerheid en de druk op de kosten van levensonderhoud wordt verwacht dat de afschrijvingen in de komende kwartalen onder het niveau van voor de pandemie zullen blijven, gezien een daling van het aantal ongedekte leningen en een conservatieve dekkingsgraad”, aldus de bank. In het eerste kwartaal heeft Barclays 141 miljoen pond in de stroppenpot gedaan. Bron: ABM Financial News

