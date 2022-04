Beursblik: hogere omzet Corbion verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in het eerste kwartaal van 2022 vermoedelijk een hogere omzet behaald. Dit is de verwachting van analisten van Barclays. De Britse bank rekent op een omzet van 303,4 miljoen euro en zit daarmee iets onder de consensus van 305,7 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2021 behaalde Corbion een omzet van 251,5 miljoen euro. Verder voorziet Barclays een autonome omzetgroei uit kernactiviteiten van 16,7 procent, met een breed gedragen dubbelcijferige groei bij de drie belangrijkste divisies. Het leeuwendeel van de groei is te danken aan hogere prijzen, aldus Barclays. De consensus rekent op een autonome omzetgroei van 16,9 procent. Die groei lag in het eerste kwartaal vorig jaar op 10,7 procent. Verder rekent Barclays op een EBITDA van 31,9 miljoen euro bij de kernactiviteiten, waar de analistenconsensus rekent op 31,3 miljoen euro. Die post lag in het eerste kwartaal van 2021 op 43,9 miljoen euro. Na een zwak vierde kwartaal rekent Barclays op een verbetering van de aangepaste EBITDA-marge naar 11,9 procent, nipt boven de marktconsensus van 11,7 procent. In het eerste kwartaal van 2021 kwam de aangepaste marge uit op 17,5 procent. Outlook Bij de jaarcijfers in februari sprak Corbion de verwachting uit van een autonome omzetgroei van de kernactiviteiten met 15 tot 20 procent in 2022. Barclays voorspelt een groei van 17 procent en de consensus rekent op 17,3 procent. Verder rekent Barclays op een aangepaste EBITDA-marge van 12,9 procent, net als de marktconsensus, waar Corbion 12 tot 15 procent voorspelt. Het bedrijf verwacht dat de marge in de tweede jaarhelft hoger uitkomt dan in de eerste zes maanden van het jaar, zei het bij de jaarcijfers in februari. Corbion opent vrijdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde woensdag 0,3 procent lager op 28,92 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.