Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Onward Medical

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Onward Medical verlaagd van 14,90 naar 14,50 euro bij handhaving van het koopadvies. De toegenomen operationele kosten kwamen voor analist David Seynnaeve niet als een verrassing, gezien Onward flink groeit en investeert in de ontwikkeling van zijn ARC Therapy. De analist denkt dat de cashburn dit jaar verder zal toenemen, vooral door de UP-Lift-studie en de recente lancering van de Lift Home-studie. "Al met al is de kaspositie van Onward solide en we zijn te spreken over de ambitie van het bedrijf om de balans te versterken, ook in tijden waarin er geen urgent tekort is", aldus de analist. Het aandeel Onward Medical daalde dinsdagochtend met 0,8 procent tot 7,92 euro. Bron: ABM Financial News

