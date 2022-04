Euro daalt flink Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro daalde maandag naar het laagste niveau in twee jaar ten opzichte van de dollar op de verwachting dat de Federal Reserve de rentes sneller zal verhogen, terwijl de Europese Centrale Bank de rentes laag houdt. Het muntpaar euro/dollar koerste maandag rond een niveau van 1,0707. "Een belangrijk focuspunt blijft de vraag hoe hard centrale banken, en dan met name de ECB en de Fed, op de rem trappen", aldus analisten van Unicredit Research. De overwinning van Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezingen ondersteunde het sentiment rond de euro slechts kortstondig, zo merkten de analisten op. Een reeks macrocijfers deze week kan meer inzicht geven in de plannen van centrale banken. Maandag werd al bekend dat het Duitse ondernemersklimaat in april onverwacht is gestegen. De Ifo index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 90,8 in maart naar 91,8 deze maand. Er was door economen vooraf gerekend op een indexstand van 89,1. Later deze week krijgt de markt inzicht in economische groeicijfers uit de Verenigde Staten en de eurozone. ING verwacht dat het pond zijn verliezen ten opzichte van de dollar zal uitbreiden, vanwege risicoaversie onder beleggers en de verwachting dat de rentes in een minder hoog tempo worden verhoogd. Ook Brexit-zorgen spelen volgens de bank een rol. "De terugval in het sentiment, een meer duivenachtige houding van de Britse centrale bank en een opleving van negatief nieuws gerelateerd aan de Brexit, vormen neerwaartse risico's voor het pond in de komende weken", aldus analisten van ING. De markten prijzen volgens ING maar liefst zes renteverhogingen met 25 basispunten in door de Britse centrale bank voor het einde van dit jaar, ondanks zwakkere vooruitzichten voor de Britse economie. Het muntpaar pond/dollar koerste 0,7 procent lager op 1,2753. Ten opzichte van de euro daalde het pond 0,2 procent tot 1,1870. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.