Beursblik: meer omzet en resultaat verwacht voor Randstad

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet en de resultaten zien oplopen in een markt die steeds krapper wordt met het aanbod aan personeelskandidaten en steeds ruimer als het om de vraag naar personeel gaat. Op basis van een door Randstad zelf samengestelde consensus op basis van 13 analisten komt de omzet over de eerste drie maanden van dit boekjaar uit op 6.516 miljoen euro. Dat was over dezelfde periode een jaar eerder 5.528 miljoen euro. Autonoom was de omzetgroei per werkdag 14,6 procent volgens de analisten. Het aangepaste operationeel resultaat (EBITA) komt naar verwachting van de analisten uit op 265 miljoen euro tegen 202 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021. De bijbehorende marge stijgt volgens de consensus van 3,7 naar 4,1 procent. Randstad zelf gaf bij de publicatie van de jaarcijfers alleen aan dat de autonome omzetgroei in januari vergelijkbaar was met de trend in het vierde kwartaal. Randstad publiceert op dinsdag de resultaten over het eerste kwartaal van 2022. Het aandeel Randstad noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,9 procent lager op 52,98 euro. Bron: ABM Financial News

