Beursblik: tijd om winst te nemen in OCI

(ABM FN-Dow Jones) Kempen heeft het aandeel OCI van de kooplijst gehaald, ondanks een kleine koersdoelverhoging naar 38,00 euro. Analist Henk Veerman raadt aan winst te nemen na de recente koersrally. Dit jaar steeg het aandeel al 70 procent, wat 28 procent meer is dan sectorgenoten en een heel stuk beter dan de Stoxx Europe 600 index, die dit jaar zelfs op verlies staat. In 2022 zullen de volumes van OCI met 5 tot 7 procent stijgen. Dit effect gecombineerd met significant hogere prijzen zal de EBITDA opdrijven van 2,5 miljard dollar in 2021 naar 3,8 miljard dollar dit jaar. Het aandeel OCI daalt woensdag 0,3 procent naar 39,08 euro. Bron: ABM Financial News

