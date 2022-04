DSM verkoopt Protective Materials Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM verkoopt de tak Protective Materials aan Avient Corporation voor 1,44 miljard euro. Dit maakte het speciaalchemiebedrijf woensdagochtend bekend. De tak is goed voor een omzet van 335 miljoen euro en droeg in 2021 105 miljoen euro bij aan de EBITDA van DSM. De verkoop levert DSM 1,33 miljard euro in contanten op, na aftrek van transactiekosten en winstbelasting. Vermoedelijk wordt de transactie afgerond in de tweede helft van dit jaar. Bron: ABM Financial News

