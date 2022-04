NSI stelt omruilverhouding dividend vast Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft de omruilverhouding voor het dividend in aandelen over 2021 vastgesteld. Aandeelhouders krijgen voor elke 38 aandelen die zij bezitten één nieuw aandeel, als zij kiezen voor een dividenduitkering in aandelen. NSI stelt maximaal 119.226 aandelen beschikbaar voor het dividend in aandelen. Het dividend in contanten bedraagt 1,12 euro per aandeel. Het aandeel NSI noteert op 20 april ex-dividend. Bron: ABM Financial News

