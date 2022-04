ArcelorMittal koopt meerderheidsbelang in Amerikaanse vestiging Voestalpine Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft een belang van 80 procent genomen in een Amerikaanse vestiging van Voestalpine. Dit maakte het staalbedrijf met een notering op het Amsterdamse Damrak donderdag bekend. Het gaat om Hot Briquetted Iron, gevestigd in het Texaanse Corpus Christi. Met deze transactie worden de activiteiten in Corpus Christi gewaardeerd op 1 miljard dollar. Voestalpine behoudt het resterende belang van 20 procent. Hot Briquetted Iron is sinds oktober 2016 in bedrijf en is goed voor een productiecapaciteit van 2 miljoen ton, waarmee het volgens het persbericht één van de grotere mondiale spelers op het gebied van compact sponsijzer is. Aansluitend werd daarnaast voor een langere termijn een leveringscontract met Voestalpine overeengekomen, waarmee het garant komt te staan voor de levering een jaarvolume voor de staalbedrijven van Voestalpine in Linz en Donawitz in Oostenrijk. Bron: ABM Financial News

