Wall Street richting groene opening na inflatiedata

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een groene opening voor Wall Street. De S&P 500 en Dow Jones index lijken 0,2 procent hoger te openen, terwijl de Nasdaq af koerst op een plus van 0,6 procent. Alle ogen zijn vandaag gericht op inflatiecijfers uit de Verenigde Staten over de maand maart. De consumentenprijzen stegen met 8,5 procent op jaarbasis, inclusief een stijging van de energieprijzen met 11 procent. De kerninflatie kwam in maart uit op 6,5 procent. Vooraf werd gerekend op een stijging van de consumentenprijzen met 8,4 procent op jaarbasis en een kerninflatie van 6,6 procent. "De cijfers bevatten goed en slecht nieuws", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "In het algemeen noteert de inflatie op het hoogste niveau sinds 1982", aldus de marktkenner. De kerninflatie steeg echter iets minder dan verwacht. De tienjaarsrente daalde dan ook van 2,80 tot 2,73 procent. "Het draait nu allemaal om de Fed en zijn monetaire beleid", aldus Aslam, die er verder op wees dat de kans op stagflatie is toegenomen. De data zijn van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Nu de inflatie verder is gestegen, is het vrijwel zeker dat de Fed bij het volgende rentebesluit in mei de rente met 50 basispunten zal verhogen. Economen van ING wezen er voorafgaand aan het verschijnen van de inflatiedata op dat als die echt zo hoog zouden blijken als de verwachting, hetgeen deels uitkwam, "dit de marktverwachting ondersteunt dat de Fed de rente tegen het eind van het jaar heeft verhoogd tot 2,50 procent." Op macro-economisch vlak is het verder rustig vandaag. Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in maart verder afgenomen. De vertrouwensindex daalde van 95,7 naar 93,2. In januari stond de index nog op 97,1 en in december op 98,9. De olieprijs herstelt dinsdag tot bijna 98 dollar per vat. Maandag zakte WTI nog tot net boven het niveau van voor de Russische invasie. De euro/dollar noteerde licht lager richting de openingsbel op 1,0871. Bedrijfsnieuws Daily Journal, waar de bekende investeerder Charlie Munger een rol speelt, heeft het belang in Alibaba gehalveerd. Dit bleek uit documenten die werden ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Het aandeel Alibaba beweegt voorbeurs nauwelijks. Tesla verloor maandag zo'n 5 procent aan waarde. Dinsdag lijkt het aandeel deels te gaan herstellen. Twitter noteert voorbeurs ruim een half procent hoger. Maandag sloot het aandeel zo'n 1,5 procent hoger, nadat bekend werd dat Elon Musk van Tesla toch geen bestuurslid wordt bij het social mediabedrijf, waar hij sinds kort ook grootaandeelhouder is. Dealer van tweedehandsauto's CarMax profiteerde van hogere verkoopprijzen, terwijl de volumes onder druk stonden. Zo steeg de omzet in het vierde kwartaal toch. Het aandeel lijkt desalniettemin 4,5 procent te gaan dalen. Supermarktketen Albertsons kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers. De outlook viel echter tegen. Het aandeel noteert voorbeurs 3 procent lager.



Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 1,7 procent op 4.412,53 punten en de Dow Jones index daalde 1,2 procent op 34.308,08 punten. De Nasdaq sloot 2,2 procent lager op 13.411,96 punten. Bron: ABM Financial News

