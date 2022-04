Klein verlies voor Constellation Brands

(ABM FN-Dow Jones) Constellations Brands heeft in het afgelopen boekjaar een klein verlies geleden, terwijl de omzet steeg, dankzij het bierbedrijf. Dat maakte de Amerikaanse bierbrouwer en destillateur donderdagmiddag bekend.

De omzet steeg met 2 procent tot 8,8 miljard dollar. Het verlies per aandeel bedroeg 0,22 dollar.

De vergelijkbare winst per aandeel was 10,20 dollar, 2 procent meer dan een jaar eerder. Daarbij zat een verlies van 0,80 dollar per aandeel op de investering in cannabisbedrijf Canopy.

Canopy leverde sinds de investering een verlies op van ruim een half miljard dollar en afwaarderingen van 1,65 miljard dollar in het afgelopen boekjaar.

In het biersegment steeg het aantal geleverde kratten Modelo Especial afgelopen boekjaar met 15 procent, waarmee dit het tweede biermerk in de VS werd. Corona Extra zag een groei van 9 procent en is nu het derde premium biermerk in de VS.

De wijnen en sterke dranken van Constellations zagen de omzet dalen met 19 procent. Autonoom was er wel 9 procent groei.

Kwartaal

In het vierde kwartaal, dat eindigde op 28 februari, werd een winst per aandeel van 2,07 dollar gerealiseerd, 6 procent meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met acht procent tot bijna 2,1 miljard dollar. Dit was mede te danken aan de sterke vraag naar Modelo Especial en Corona Extra. Het dividend over het kwartaal bedraagt 0,80 dollar per A-aandeel en 0,72 dollar per B-aandeel.

Outlook

Voor het nieuwe boekjaar voorziet de brouwer een winst per aandeel van 11,15 tot 11,45 dollar en een operationele kasstroom van 2,6 miljard tot 2,8 miljard dollar.

De omzet op de biermarkt zal met 7 tot 9 procent groeien, voorziet het bedrijf, en die van wijn en sterke dranken met 1 tot 3 procent krimpen.