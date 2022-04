SBM Offshore niet geraakt door oorlog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft woensdag bevestigd dat het bedrijf geen activiteiten in Rusland en Oekraïne heeft en dus geen directe blootstelling aan de oorlog tussen de twee landen. Wel kunnen er indirecte economische en financiële gevolgen zijn, die het bedrijf nauwlettend volgt. Vooralsnog kan de impact daarvan niet worden ingeschat, stelde SBM tijdens zijn jaarvergadering. Aandeelhouders gingen tijdens deze vergadering akkoord met alle voorstellen, waaronder de benoemingen van Øivind Tangen als bestuurslid en van Hilary Mercer als lid van de raad van commissarissen. Het dividendvoorstel van 1,00 dollar per aandeel kreeg ook groen licht, en komt neer op 0,9137 euro per aandeel en zal op 4 mei betaalbaar worden gesteld aan aandeelhouders die het aandeel op 11 april in bezit hadden. Uitkering in aandelen is ook mogelijk. Bron: ABM Financial News

