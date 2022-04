Ryanair verwacht steviger verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair verwacht in het gebroken boekjaar 2022, dat eindigde op 31 maart, een groter verlies te hebben geleden. Dit maakte de Ierse prijsvechter maandagochtend bekend. Ryanair verwacht inmiddels een verlies van 350 tot 400 miljoen euro te hebben geboekt afgelopen jaar. Eerder mikte de luchtvaarder nog op een verlies van 250 tot 450 miljoen euro. Ryanair vervoerde in 2022 met 97 miljoen passagiers weliswaar meer passagiers dan de 27,5 miljoen in 2021, maar daarmee zit het bedrijf nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Toen werden nog 149 miljoen passagiers vervoerd. Ryanair noemde de balans sterker dan die van sectorgenoten en wees ook op de lagere schulden. Eind maart had de luchtvaarder 1,5 miljard euro aan schulden tegen 2,3 miljard euro een jaar eerder. Op 16 mei komt Ryanair met de volledige resultaten over boekjaar 2022. Bron: ABM Financial News

