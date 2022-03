Bolt gaat samenwerken met Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Bolt

(ABM FN-Dow Jones) Bolt is een samenwerking met Shell gestart voor het opladen van zijn taxivloot. Dit maakte Bolt bekend zonder financiële details te delen. Chauffeurs van Bolt kunnen vanaf nu tegen een gunstig tarief hun elektrische voertuigen opladen bij een van de Shell Recharge laadpunten in heel Nederland. De samenwerking is een volgende stap voor Bolt in de missie om in 2025 alle chauffeurs volledig emissievrij te laten rijden. Bron: ABM Financial News

