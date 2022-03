BioNTech boekt aanzienlijk meer omzet en winst

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) BioNTech heeft in 2021 de omzet en winst zien exploderen en besloot tot de inkoop van eigen aandelen en een dividenduitkering van 2 euro per aandeel. Dit bleek woensdag uit de jaarcijfers van het Duitse biotechbedrijf, dat samen met Pfizer een coronavaccin ontwikkelde.

"Terugkijkend was 2021 een uitzonderlijk jaar waarin BioNTech een enorme impact had op de menselijke gezondheid en de wereldeconomie met ons eerste goedgekeurd vaccin op basis van onze mRNA-technologie", aldus CEO Ugur Sahin in een toelichting op de cijfers.

De omzet explodeerde in 2021 tot bijna 19 miljard euro. In 2020 was dit nog minder dan een half miljard euro.

Ook de nettowinst steeg enorm hard, van 15,2 miljoen naar 10,3 miljard euro. Per aandeel gaat het om een winst van 39,63 euro. In 2020 was dit nog slechts 0,06 euro per aandeel.

In 2021 heeft BioNTech ongeveer 2,6 miljard coronavaccins geleverd.

Voor 2022 rekent het bedrijf op een omzet van 13 tot 17 miljard euro uit de verkoop van het coroavaccin.

De winsten die BioNTech met het coronavaccins boekt, zullen worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van andere medicijnen en toepassingen.

Verder wil BioNTech voor 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen in de komende twee jaar. Ook wil het biotechbedrijf een dividend van 2,00 euro per aandeel uitkeren over 2021.