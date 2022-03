'Situatie PostNL in België moeilijk in te schatten'

(ABM FN-Dow Jones) Het is moeilijk in te schatten of de problemen in België voor PostNL zullen leiden tot juridische sancties. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING woensdag.

Op maandag werd PostNL opgeschrikt door een actie van de Belgische justitie gericht tegen de mensen van PostNL in België en tegen de bezorgondernemers. Twee depots zijn verzegeld en een aantal werknemers is gearresteerd. In de media beschuldigt arbeidsauditeur Reale PostNL van mensenhandel, criminele organisatie en valsheid in geschrifte.

"Het is moeilijk in te schatten of PostNL daadwerkelijk de wetgeving in België heeft overtreden", aldus de analist. "We zouden verwachten dat het postbedrijf sinds de eerste invallen in november alles op alles heeft gezet om de onderste steen boven te krijgen. Maar aan de andere kant moet er haast wel een onregelmatigheid zijn gevonden om een CEO in de gevangenis te zetten."

Het kan volgens ING nog wel een tijd duren voordat de uitkomst van de juridische onderzoeken naar buiten komt. In de tussentijd kan de relatie met klanten onder druk komen staan door de negatieve berichtgeving rond PostNL. Ook hogere personeelskosten sluit ING niet uit als PostNL veranderingen moet doorvoeren in de manier waarop het met bezorgondernemers omgaat.

ING heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 5,40 euro. Het aandeel daalde vanochtend met 2,1 procent tot 3,61 euro.