Beursblik: verlies Fastned iets groter dan verwacht

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft het nettoverlies over 2021 iets hoger uit zien komen dan voorzien. Dit oordeelde ING nadat Fastned dinsdag voorbeurs zijn jaarverslag over 2021 publiceerde. Het was voor het eerst dat het snellaadbedrijf inzicht verschafte in de nettoresultaten. ING zag verder de zogeheten cashburn iets hoger uitkomen dan het verwachtte, maar zag hierin geen punt van zorg.



De bank wacht nu op meer informatie over de voortgang van de verdere uitrol van laadstations. Deze informatie verwacht de bank bij de publicatie van een update over het eerste kwartaal op 12 april. ING hanteert een Houden advies voor het aandeel Fastned met een koersdoel van 41,00 euro. Het aandeel Fastned noteerde dinsdag op een groen Damrak 2,0 procent lager op 40,20 euro. Bron: ABM Financial News

