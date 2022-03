Bleijenberg neemt belang in DGB Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De familie Bleijenberg heeft een belang van 4,85 procent in DGB Group genomen. Dit maakte DGB vrijdagochtend bekend. "We zien een geweldige kans om natuurbehoud, ecosysteemherstel en bebossing toe te voegen als middel om wereldwijde CO2-emissies terug te dringen […] GB is daarom de ideale belegging voor ons omdat het de combinatie is van een prachtige doelstelling en een commerciële onderneming met het potentieel om marktleider in deze branche te worden", lichtte Bleijenberg de investering toe. Bron: ABM Financial News

