Jaarvergadering Marel keurt dividend goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Marel hebben woensdag tijdens de jaarvergadering alle agendapunten goedgekeurd. Dit bleek uit een persbericht dat de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkingsmachines uitstuurde na afloop van de vergadering. Dit betekent onder meer dat er een dividend over 2021 van 0,512 euro per aandeel zal worden uitgekeerd. Daarmee keert Marel circa 40 procent van de winst uit. Verder werd ook toestemming verleend om in de toekomst weer eigen aandelen in te kopen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.