IEA: 3 miljoen vaten Russische olie per dag minder

(ABM FN-Dow Jones) De oorlog in Oekraïne en alle sancties die daarop volgden voor Rusland vormen een grote bedreiging voor de aanbodkant op de oliemarkt en daarmee voor de wereldeconomie. Dit stelde het internationaal energieagentschap woensdag in zijn maandrapport. Het IEA vreest een aanbodtekort, tenzij grote producenten hun productie weten te verhogen. Overigens, zo benadrukte het agentschap, hebben alleen de Verenigde Staten en een paar andere landen vooralsnog een verbod om de import van Russische olie uitgevaardigd. Toch durven veel partijen al geen zaken meer te doen met Rusland uit vrees voor reputatieschade. Volgens het IEA zullen de sancties ervoor zorgen dat vanaf april dagelijks 3 miljoen vaten Russische olie minder beschikbaar worden. Het agentschap verlaagde de raming voor het aanbod van olie voor dit jaar met 2 miljoen vaten tot 99,5 miljoen vaten per dag. Het verloren gegane aanbod heeft de energieprijzen hard doen stijgen, merkte IEA nog op. En dit leidt tot meer inflatie en minder koopkracht van consumenten. Dit zal ook tot minder vraag naar olie leiden, "maar onvoldoende om het gemis aan Russische olie te compenseren", meent het agentschap. Het IEA verwacht dat de vraag naar olie dit jaar met 1,1 miljoen vaten per dag stijgt. Dat was voorheen nog 2,1 miljoen vaten. Bron: ABM Financial News

