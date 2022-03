Omzet H&M verder omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) H&M heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet verder zien oplopen. Dat maakte de Zweedse kledingketen dinsdagochtend met voorlopige cijfers bekend. De omzet van H&M steeg tussen 1 december 2021 en 28 februari 2022 met 18 procent op jaarbasis van 40,1 miljard naar 49,2 miljard Zweedse kroon, omgerekend krap 4,7 miljard euro. Het bedrijf maakt op 31 maart de definitieve cijfers bekend. Bron: ABM Financial News

