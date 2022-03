Beursblik: TKH bleef op koers

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in 2021 de omzet en de winst zien stijgen en zal ondanks de verstoringen in de aanvoerketen aan het einde van vorig jaar toch de eigen outlook hebben gehaald. Dit verwachten analisten in aanloop naar de jaarcijfers van het bedrijf uit Haaksbergen.

Volgens ING behaalde TKH afgelopen jaar een omzet van net geen 1,5 miljard euro, waarmee de bank in lijn zit met de consensusverwachting die het bedrijf zelf samenstelde.

De EBITA zal volgens ING zijn uitgekomen op 182,4 miljoen euro, ruim 50 miljoen euro meer dan in 2020. Ook hier is de raming van ING in lijn met de consensus.

ING rekent verder op een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van 109 miljoen euro. TKH heeft een outlook van 106 tot 112 miljoen euro.

ING voorziet verder dat TKH een dividend zal voorstellen van 1,50 euro per aandeel, 50 cent meer dan over 2020.

"Al met al een nette set resultaten", zo verwacht analist Tijs Hollestelle van ING.

Eind vorig jaar tijdens een beleggersdag liet TKH al weten dat het voor 2025 op een omzet van ruim 2 miljard euro rekent, met een rendement van meer dan 17 procent.

"We zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de megatrends die onze toekomst bepalen en we blijven transformeren richting een leidend technologiebedrijf", aldus CEO Alexander van der Lof in november 2021 bij de presentatie van de groeidoelen voor 2025. "We zullen onze autonome groei opvoeren en de volledige potentie van onze disruptieve technologieën benutten."

Overnames moeten nog eens 100 tot 150 miljoen euro aan omzet opleveren in de komende jaren. Activiteiten met lagere marges en een lager groeiprofiel zullen juist afgebouwd worden. De schuldratio zal onder de 2 blijven, verzekerde TKH.

TKH opent dinsdag voorbeurs de boeken.