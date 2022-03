JPMorgan verlaagt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft het koersdoel voor Philips verlaagd van 36,40 naar 29,20 euro met een onveranderd Neutraal advies. De koersdoelverlaging komt nadat Philips zelf wees op een erg trage start van het jaar, aldus de analisten. De problemen met Dreamstation houden aan en vooralsnog is er weinig dat het sentiment op dit vlak doet verbeteren, aldus de zakenbank. Philips is zich er volgens de bank terdege van bewust dat het vertrouwen van beleggers moet worden teruggewonnen. Een evenement in de zomer moet hieraan bijdragen. JPMorgan verlaagde de winsttaxaties voor Philips met 11 procent. "We blijven aan de zijlijn", aldus de analisten, "net als beleggers". Bron: ABM Financial News

