Just Eat Takeaway dichter bij winstgevendheid

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in 2021 de omzet opnieuw flink zien aantrekken, maar het verlies nam wel toe. Dit bleek woensdagochtend uit definitieve cijfers van de maaltijdbezorger.

"Na een periode van significante investeringen en een piek van het EBITDA-verlies op aangepaste basis in de eerste helft van 2021, komen we nu steeds dichter bij winstgevendheid", zei CEO Jitse Groen. Het Noord-Europese segment is vooralsnog "het meest winstgevende segment in de gehele sector” met een aangepaste EBITDA van 256 miljoen in 2021, aldus Groen. "We sloten het jaar ook af met een sterk verbeterde aangepaste EBITDA in andere operationele segmenten."

In het afgelopen jaar steeg de omzet met 33 procent tot 5,3 miljard euro ten opzichte van 4 miljard euro in 2020. De aangepaste EBITDA-marge verbeterde substantieel in het vierde kwartaal en als gevolg kwam de marge voor heel 2021 uit op 1,2 procent negatief ten opzichte van de brutotransactiewaarde. Dit valt binnen de eigen outlook van 1 procent tot 1,5 procent negatief.

In het VK en Ierland wist Just Eat Takeaway het aantal bestellingen te verdubbelen in de afgelopen twee jaar, waardoor het bedrijf nu naar eigen zeggen duidelijk op weg is naar winstgevendheid.

De maaltijdbezorger wees wel op de wettelijke beperkingen rond de hoogte van de commissies in Noord-Amerika en Canada. Deze hadden een significant negatieve impact van 192 miljoen euro op de aangepaste EBITDA. Eind 2021 zijn de meeste beperkingen opgeheven, maar zijn nog wel steeds in enkele grote steden, waaronder New York en San Francisco, van kracht.

Verder wees de maaltijdbezorger op een sterke groei bij iFood, waarin Just Eat Takeaway.com een groot belang heeft. De brutotransactiewaarde steeg hier met 55 procent in 2021 ten opzichte van 2020, terwijl de omzet met 51 procent aantrok.

Het operationele verlies van Just Eat Takeaway bedroeg 1,0 miljard euro afgelopen jaar tegenover 151 miljoen euro in 2020. Dit had vooral te maken met investeringen in bestaande, achtergebleven markten van Just Eat, om deze markten klaar te maken om meer marktaandeel online te behalen. Verder wees de maaltijdbezorger op waardedalingen en toegenomen financieringskosten, naast eenmalige integratiekosten.

Het aantal orders steeg afgelopen kwartaal met 14 procent op jaarbasis tot 273,7 miljoen stuks, waarmee het aantal orders in 2021 met 33 procent steeg tot bijna 1,1 miljard, zoals al eerder bleek. In het derde kwartaal was de ordergroei nog 25 procent en in het tweede kwartaal zelfs 37 procent.

Dit leverde Just Eat Takeaway afgelopen kwartaal een brutotransactiewaarde op van 7,3 miljard euro, een plus van 17 procent, of 13 procent gerekend tegen constante wisselkoersen. In heel 2021 was dit 28,2 miljard euro, een stijging van 31 procent. De outlook van Just Eat zelf lag op 28 tot 30 miljard euro.

Just Eat herhaalde voor 2022 te rekenen op een 15 procent stijging van de brutotransactiewaarde en een aangepaste EBITDA-marge van 0,6 tot 0,8 procent negatief.

In de komende vijf jaar denkt de maaltijdbezorger circa 30 miljard euro aan brutotransactiewaarde te kunnen toevoegen en op lange termijn zal de marge meer dan 5 procent bedragen.