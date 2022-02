UPS krijgt nul op rekest in Brussel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UPS heeft nul op het rekest gekregen in een claim die het indiende vanwege de mislukte overname van het Nederlandse TNT. UPS eiste 1,74 miljard euro compensatie omdat de Europese toezichthouder een overname van TNT in 2013 tegenhield. TNT zou voor 5,2 miljard euro worden overgenomen door de Amerikaanse concurrent. Brussel vond echter dat de Amerikanen te weinig maatregelen troffen om negatieve effecten voor de Europese consument weg te nemen. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in 2019 dat het besluit van de Europese Commissie om de overname tegen te houden, onterecht was. Hierna startte UPS de claimzaak, maar volgens de rechters wist het Amerikaanse bedrijf niet voldoende hard te maken dat de geleden schade het gevolg was van het verbod op de overname van TNT. "Derhalve verwerpt het Gerecht haar [UPS] beroep tot schadevergoeding in zijn geheel." In 2016 nam FedEx TNT over voor 4,4 miljard euro. Bron: ABM Financial News

