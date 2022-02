Beursblik: Credit Suisse positief over Europese staalsector

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse is positief gestemd over de Europese staalsector en dan met name over de kasstroom, die op het hoogste punt sinds 2008 staat. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de Zwitserse bank.

Credit Suisse voerde onder meer aan dat de Chinese vraag naar staal tekenen van herstel laat zien en ook de auto-industrie voert de vraag op. In de markt wordt echter rekening gehouden met een winstdaling in de staalsector van meer dan 90 procent. En dat is overtrokken, vindt de bank.

Credit Suisse rekent zelf voor 2022 op een daling van de EBITDA per ton staal met 46 procent, terwijl de markt op een afname van 93 procent mikt. Bovendien, zo stelde de bank in het rapport, is de markt zeer negatief gestemd over de staalontwikkelingen in China.

De bank raamt voor dit jaar een daling van de Chinese export van staal op meer dan 20 procent, terwijl de binnenlandse vraag naar verwachting met 2,7 procent stijgt en er indicaties zijn dat Beijing de economie van het land wil stimuleren.

Voor de staalprijzen in de Europese Unie verwacht Credit Suisse voor dit jaar een daling met ongeveer 20 procent naar 772 euro per ton. Dat heeft positieve gevolgen voor de vrijval van werkkapitaal, waarvan de balansen zullen profiteren.

Credit Suisse heeft een voorkeur voor laatcyclische staalspelers en partijen die de aandeelhouders een hoog rendement in het vooruitzicht stellen. Het advies voor het aandeel Voestalpine verhoogde de bank van Neutraal naar Outperform met een koersdoelverhoging van 36,70 naar 43,00 euro. Het advies voor de aandelen ArcelorMittal en ThyssenKrupp bleef Outperform en deze aandelen blijven ook sectorfavorieten.

Het advies voor het aandeel SSAB werd verlaagd van Outperform naar Neutraal, maar het koersdoel ging van 51,00 Zweedse kroon naar 57,00 kroon. Het advies voor de aandelen Salzgitter en Klöckner bleef op Underperform staan.