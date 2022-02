Beter Bed stapt over op groene elektriciteit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed stapt over op groene elektriciteit voor al zijn Nederlandse locaties. Dit maakte het beddenbedrijf maandag bekend. Het betreft het hoofdkantoor, de distributiecentra en meer dan 100 winkels. De keuze voor groene elektriciteit past in het streven van Beter Bed om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Bron: ABM Financial News

