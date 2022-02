Minder winst Allianz Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allianz heeft in 2021 een lagere nettowinst behaald, terwijl de Duitse verzekeraar in het vierde kwartaal zelfs in de rode cijfers dook. Dit bleek donderdagavond uit de resultaten van het bedrijf. Het resultaat werd beïnvloed door een voorziening van 3,7 miljard euro die Allianz neemt in afwachting van een schikking met Amerikaanse justitie betreffende een onderzoek naar de Structured Alpha Funds van Allianz Global Investors. De beleggingsproducten zijn in rechtszaken tegen Allianz in verband gebracht met verliezen voor beleggers tijdens de koersdalingen op de financiële markten door de coronacrisis. Institutionele beleggers en individuele beleggers claimen dat zij miljarden dollars hebben verloren. Door de voorziening draaide Allianz in het vierde kwartaal een verlies van 292 miljoen euro. Zonder dit eenmalige item was sprake van een ruim 38 procent hogere nettowinst van 2,5 miljard euro. Over heel 2021 kwam de winst zo'n 3 procent lager uit op 6,6 miljard euro. De opbrengsten van Allianz stegen in het vierde kwartaal met bijna 8 procent naar 38,4 miljard euro en over heel 2021 met circa 6 procent naar 148,5 miljard euro. Outlook Voor 2022 rekent Allianz op een operationele winst van 12,4 tot 14,4 miljard euro. In 2021 kwam de operationele winst uit op 13,4 miljard euro. Verder kondigde Allianz een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 1 miljard euro en werd het dividend verhoogd met 12,5 procent naar 10,80 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.