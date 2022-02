Update: Air France-KLM presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het vierde kwartaal van 2021 de omzet fors zien aantrekken en overtrof daarmee de verwachtingen van analisten. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. De omzet van Air France-KLM verdubbelde grofweg op jaarbasis naar 4,8 miljard euro. Operationeel behaalde de luchtvaartmaatschappij een resultaat van 178 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg het verlies nog ruim 1,1 miljard euro. De luchtvaarder profiteerde naar eigen zeggen van een strikt kostenbeheer en herstructureringsprogramma's. Zowel de divisie Netwerk als Onderhoud lieten een positief operationeel resultaat zien. Achttien door Air France-KLM geraadpleegde analisten rekenden gemiddeld op een omzet van 4,6 miljard euro en een operationeel verlies van 267 miljoen euro. Onder de streep rapporteerde Air France-KLM een verlies van 127 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 1,0 miljard euro een jaar eerder. Analisten hadden een groter verlies voorzien van 276 miljoen euro. In het lopende kwartaal rekent de onderneming op een capaciteitsbenutting van 73 tot 78 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Er werd geen outlook afgegeven voor heel 2022, vanwege de onzekerheden gerelateerd aan de coronacrisis. De luchtvaarder kijkt vooral naar de heropening van Japan en China. Wel sprak Air France de verwachting uit een breakeven EBITDA te realiseren in het eerste kwartaal. Het aantal vervoerde passagiers steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 167 procent naar 15,9 miljoen. De nettoschuld bedroeg aan het einde van het kwartaal 8,2 miljard euro. Dit was een afname van 2,8 miljard euro in vergelijking met het einde van 2020. Air France zegt met 10,2 miljard euro aan liquiditeit en kredietlijnen voorlopige voldoende middelen te hebben. Toch wil de luchtvaarder nieuwe stappen zetten om de balans te versterken door 4 miljard euro op te halen. Zowel de Franse als Nederlandse staat heeft hiervoor goedkeuring gegeven en beide partijen zullen ook deelnemen aan de kapitaalronde. Met de emissie wil Air France-KLM bestaande schulden afbouwen. In 2023 wil Air France-KLM een schuldratio hebben tussen 2,0 en 2,5, exclusief de lening van de Nederlandse staat, die nu nog wordt geboekt als schuld. De aangepaste operationele vrije kasstroom verbeterde sterk tot 225 miljoen euro. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

