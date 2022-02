Beursblik: meevallende resultaten Euronext Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het vierde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dit stelt UBS vrijdag. De EBITDA lag met 208 miljoen euro ruim 2 procent hoger dan verwacht, te danken aan meevallende inkomsten die voor de hogere kosten compenseerden. Toch schrikken die hogere kosten UBS niet af. Het beursbedrijf zegt dat de kosten dit jaar 622 miljoen euro zullen bedragen. Dat is 1 procent minder dan de consensus. De beursuitbater herhaalde tot 2024 op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 4 procent en een EBITDA groei van 5 tot 6 procent te mikken. Verder moeten de kapitaaluitgaven uitkomen op 3 tot 5 procent van de totale omzet. UBS handhaafde het koopadvies op Euronext met een koersdoel van 105,00 euro. Op een rode beurs daalt het aandeel vrijdag 4,3 procent naar 81,05 euro. Bron: ABM Financial News

