Siemens boekt meer winst

(ABM FN-Dow Jones) Siemens heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de winst en omzet zien aantrekken, nadat de focus door het bedrijf werd verlegd naar technologie. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Duitse bedrijf. In de afgelopen drie maanden tot en met december kwam de winst uit op 1,6 miljard euro tegen krap 1,4 miljard euro een jaar eerder. Siemens speelde naar eigen zeggen in op groeikansen in de kernmarkten, waardoor de resultaten in alle divisies aantrokken. De omzet steeg op jaarbasis van 14,1 miljard naar 16,5 miljard euro, waarbij de orders met 42 procent stegen op vergelijkbare basis tot 24,2 miljard euro. Hierdoor bedroeg de zogenoemde book-to-buy-ratio 1,47, hetgeen Siemens een "extreem hoog niveau" noemde. "We hebben een zeer succesvolle start van het nieuwe boekjaar achter de rug", aldus CEO Roland Busch. Analisten die bijdroegen aan de consensus hadden voorafgaand aan de cijfers gemikt op een omzet van krap 16 miljard euro bij 18,0 miljard euro aan orders. Ondanks de aanhoudende verstoringen als gevolg van de pandemie en de daarmee gepaard gaande risico's voor de aanvoerketen, bleven grote problemen achterwege volgens Siemens. Wel kregen klanten sommige bestellingen vertraagd binnen. Siemens zegt de huidige activiteiten van het bedrijf te herschikken. Zo werd de logistieke postdivisie verkocht aan Koerber voor een waarde van 1,15 miljard euro en werd een belang van 50 procent in Valeo Siemens eAutomotive verkocht aan Valeo. Dit heeft een positief effect op de winst van circa 300 miljoen euro. De outlook voor heel het boekjaar 2022 werd door Siemens gehandhaafd. Bron: ABM Financial News

