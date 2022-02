Winst Yum! Brands schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Yum! Brands heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet behaald dan verwacht, maar de winst viel juist tegen. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van het fastfoodbedrijf bekend van ketens als KFC, Pizza Hut en Taco Bell. De kwartaalomzet steeg met 8 procent naar 1,89 miljard dollar en daarmee deed Yum het iets beter dan analisten hadden verwacht. De nettowinst daalde fractioneel op jaarbasis, van 332 naar 330 miljoen dollar. De winst per aandeel steeg in het vierde kwartaal echter met 3 procent tot 1,11 dollar. Aangepast voor bijzondere posten daalde de winst per aandeel wel met 12 procent tot 1,02 dollar. De analistenconsensus samengesteld door FactSet rekende op 1,09 dollar per aandeel. In heel 2021 boekte Yum een aangepaste winst per aandeel van 4,46 dollar, een stijging van 23 procent ten opzichte van 2020. De omzet groeide afgelopen jaar met 16 procent naar 6,6 miljard dollar. De vergelijkbare omzet steeg met 10 procent, aldus CFO Chris Turner. CEO David Gibbs is positief gestemd voor 2022, het jaar waarin Yum haar 25-jarig bestaan viert. Gibbs gaf geen concrete outlook af. Bron: ABM Financial News

