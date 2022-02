Video: Tijd van gratis geld voorbij Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De ECB lijkt op koers voor een eerste renteverhoging in 2022 en "dat is een serieuze aanpassing voor de financiële markten". Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management donderdag voor de camera van ABM Financial News. En naast de hint van de ECB verhoogde de Bank of England vanmiddag de rente al en gaf de Amerikaanse Federal Reserve recent aan dat het versneld het monetaire beleid gaat verkrappen. "Er komt een einde aan gratis geld", concludeert Juvyns, die voor de korte termijn voor meer volatiliteit waarschuwt. Op de wat langere termijn houdt JPMorgan evenwel vertrouwen in de beurzen. Waarde-aandelen zoals energie en banken kunnen beter omgaan met een stijgende rente, aldus Juvyns. Klik hier voor: Tijd van gratis geld voorbij Bron: ABM Financial News

