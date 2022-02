Video: ASML favoriet bij beursexperts Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn voor februari per saldo neutraal gestemd en hebben de komende maand vooral vertrouwen in halfgeleiderspecialist ASML en niet in staalreus ArcelorMittal. Dit blijkt uit de maandelijkse enquête van analist Corne van Zeijl. "Voor februari verwacht 42 procent een stijging en 43 procent een daling. Men is dus per saldo neutraal", aldus de analist. En dat geldt niet alleen voor februari, maar ook voor de komende zes maanden. Voor februari adviseren de experts vooral het aandeel ASML, gevolgd door Aegon, ING en Unilever. Wegblijven moeten beleggers bij ArcelorMittal. Ook Just Eat Takeaway, Unibail-Rodamco-Westfield, Philips en Adyen staan er niet goed op bij de experts. Klik hier voor: ASML favoriet bij beursexperts Bron: ABM Financial News

