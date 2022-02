Tesla roept tienduizenden auto's in VS terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft bijna 54.000 auto's teruggeroepen vanwege een probleem in de zogenaamde Full Self-Driving software. Dit blijkt uit documenten ingediend bij de National Highway Traffic Safety Administration. Door de softwarefout kunnen de auto's, wanneer zij automatisch rijden, doorrollen na stopborden. Daarom is er een update van de software nodig. Het aandeel Tesla lijkt dinsdag ongeveer één procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.