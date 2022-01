Axalta bevestigt lagere winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Axalta Coatings Systems heeft in het vierde kwartaal van 2021 een lagere winst behaald. Dit bleek maandag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het bedrijf uit Glen Mills. Het coatingbedrijf meldde eerder deze maand al dat het in de laatste drie maanden van 2021 te maken had met een grotere impact van de grondstofprijzen op de resultaten dan aanvankelijk voorzien. Ook de verstoringen in de aanvoerketen vielen tegen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam in het vierde kwartaal uit op 94,7 miljoen dollar, tegenover ruim 163 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste EBIT van 121 miljoen dollar was in lijn met de eigen verwachting die het bedrijf eerder deze maand uitsprak. Onder de streep bleef een winst over van 53,2 miljoen of 0,23 dollar per aandeel, tegenover 0,30 dollar een jaar eerder. De omzetgroei kwam, zoals eerder deze maand al gemeld door het bedrijf, uit op 5,8 procent in het vierde kwartaal, met een totale opbrengst van 1.137,2 miljoen dollar. Voor het gehele boekjaar lag de omzetgroei op 18,2 procent bij een totaal van 4.416,2 miljoen dollar. De winst verbeterde van 0,52 naar 1,14 dollar per aandeel. De kasstroom stond eind 2021 op 558,6 miljoen dollar, tegenover 509 miljoen dollar aan het eind van 2020. Het aandeel daalde maandag in de nabeurshandel 1,5 procent. In de reguliere handel steeg Axalta nog 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

