Robinhood presteert onder verwachting

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Robinhood Markets is in het vierde kwartaal van 2021 gestegen maar minder dan analisten hadden verwacht. Dat bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de online broker.

De app voor handelen op de beurs meldde een omzet van 363 miljoen dollar, wat 14 procent meer was dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen de opbrengsten uitkwamen op 318 miljoen dollar. De jaaromzet kwam in 2021 uit op 1,8 miljard dollar; een stijging van 89 procent.

Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een kwartaalomzet van 376 miljoen dollar.

De handel in cryptovaluta nam in het vierde kwartaal toe met liefst 304 procent tot een totaal van 48 miljoen dollar. In 2021 kwam de omzet uit cryptohandel uit op 419 miljoen dollar, van 27 miljoen dollar een jaar eerder.

De fees uit handel in aandelen daalde in het vierde kwartaal met 35 procent tot 52 miljoen dollar, maar steeg over heel 2021 wel met 15 procent.

Het nettoresultaat in het vierde kwartaal was een verlies van 423 miljoen dollar, of 0,49 dollar per aandeel. In heel 2021 boekte Robinhood een verlies van bijna 3,7 miljard dollar, waar een jaar eerder nog een bescheiden winst van 7 miljoen dollar in de boeken kwam.

Het aantal betalende rekeninghouders steeg met 81 procent naar 22,7 miljoen over heel 2021. Op kwartaalbasis bedroeg de groei 1 procent.

Outlook

In het huidige eerste kwartaal rekent Robinhood op een omzet van minder dan 340 miljoen dollar, waar de markt 444 miljoen dollar voorspelde.

Het aandeel daalde in de nabeurshandel 10 procent.