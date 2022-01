Geen richting in Amerikaanse futures

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen laten donderdag voorbeurs nog weinig richting zien. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood, na het vlakke slot van woensdag.

Aankomende renteverhogingen en een krapper monetair beleid blijven het sentiment onder beleggers drukken en kunnen meer volatiliteit inluiden.

De Federal Reserve signaleerde woensdagavond dat de renteverhogingen in maart gaan beginnen, om de inflatie te beteugelen. Volgens voorzitter Jerome Powell kan de centrale bank de rente sneller gaan verhogen dan de afgelopen tien jaar het geval was. Het laat zien dat de Fed "haast heeft", zei John Vail van Nikko Asset Management in Tokyo. "De Fed is heel snel serieus geworden en dat heeft een effect op de markten."

Onzekerheid rond een mogelijke Russische invasie van Oekraïne werpt ook zijn schaduw, zeiden analisten. Rusland is een grote olie- en aardgasexporteur en de energieprijzen blijven stijgen, terwijl de aandelenkoersen dalen. De Fed zal pas gerust zijn over inflatie als de olieprijzen weer dalen, denkt Vail.

De olieprijs steeg 0,3 procent. Een maart-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 87,68 dollar, terwijl een april-future Brent 0,3 procent duurder werd op 89,02 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1164. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1241 op de borden. "De markt weet waar ze aan toe is", zei analist Stéphane van der Meer van Ebury na het rentebesluit van de Fed. Hij gaat uit van een koers rond 1,12 in de komende tijd.

Bedrijfsnieuws

McDonalds, Mastercard, Comcast, Blackstone en Southwest Airlines zullen donderdag voorbeurs resultaten publiceren. Apple, Visa en Mondelez volgen nabeurs.

Aandelen Tesla daalde woensdag nabeurs minder dan 1 procent na een recordwinst. CEO Elon Musk zei dat er dit jaar geen nieuwe modellen zullen worden geïntroduceerd.

Intel heeft in het vierde kwartaal van 2021 de winst zien teruglopen en presteerde daarmee onder de verwachting. Het aandeel opent vermoedelijk 2,5 procent lager.

Whirlpool heeft in heel 2021 de resultaten zien aantrekken en is redelijk optimistisch gestemd over het lopende jaar.

Apple zal naar verwachting een recordkwartaal boeken, zeggen analisten. Wel rekenen ze op een tragere omzetgroei dan in de voorgaande kwartalen. Als het bedrijf ooit indruk moest maken met goede cijfers, dan is het nu wel, nu de markten nerveus zijn over de wisselende kwartaalcijfers en de oplopende rente.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag overwegend lager na het rentebesluit van de Federal Reserve. De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,2 procent in het rood op 4.349,93 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,4 procent daalde tot 34.168,09 punten. Technologiebeurs Nasdaq maakte een pas op de plaats op 13.542,12 punten.