AEX in het groen richting rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond, hoger van start. Circa een uur voor opening noteerde de future op de AEX 0,8 procent hoger. Het rentebesluit van de Fed zal woensdagavond weinig verrassingen bevatten, denken marktkenners, maar mogelijk grijpt de Amerikaanse centrale bank het moment aan om de markt verder voor te bereiden op een renteverhoging in maart. "Bijvoorbeeld door te verwijzen naar de sterke arbeidsmarkt", aldus Luc Aben van Van Lanschot Kempen. Een ander belangrijk punt is volgens Aben in hoeverre de beleidsmakers van de Fed "zich in de kaarten laten kijken over hun plannen voor de maanden ná maart." De markt gaat momenteel uit van vier renteverhogingen in 2022 en houdt daarbij rekening met geleidelijke stappen, "één renteverhoging om de twee beleidsbijeenkomsten", aldus Aben, die denkt dat als de Fed expliciet naar zo'n geleidelijke aanpak verwijst dit beleggers gerust kan stellen. "Komt zo'n verwijzing er echter niet, dan kunnen markten daar nerveus op reageren", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen. De euro/dollar handelde woensdag op 1,1292 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,777 procent. Naast de Fed heeft de markt nog oog voor een stroom aan Amerikaanse bedrijfscijfers. Vooral nabeurs is het interessant met cijfers van Intel en Tesla. Dinsdagavond kwam Microsoft al met cijfers. En hoewel een recordomzet liet zien, daalde het aandeel eerst fors. Inmiddels lijkt het aandeel vanmiddag echter toch met winst te gaan openen. De olieprijs maakte woensdag een pas op de plaats. Bedrijfsnieuws Jefferies verlaagde het koersdoel voor PostNL van 5,00 naar 4,50 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De zakenbank herhaalde het Houden advies voor Philips met een koersdoel van 32,00 euro. Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor Philips wel, van 42,00 naar 32,50 euro met een herhaling van het Houden advies. De aandeelhouders van Avantium zijn akkoord gegaan met de plannen van het bedrijf om een zogenaamde vlaggenschipfabriek te bouwen voor furaandicarbonzuur, of FDCA, de voornaamste grondstof voor plastic flesjes van plantaardig en recyclebaar plastic. Slotstanden Wall Street De Dow Jones index daalde dinsdag 0,2 procent naar 34.297,73 punten. De breder samengestelde S&P 500 index verloor 1,2 procent op 4.356,45 punten en techbeurs Nasdaq daalde 2,3 procent naar 13.539,29 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.