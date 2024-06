Video: Philips en Besi niet geliefd voor juni Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts blijven somber gestemd en adviseren om weg te blijven bij Philips en Besi. Dit bleek maandag uit de maandenquête die analist Corné van Zeijl van Cardano afnam. Klik hier voor: Philips en Besi niet geliefd voor juni Ook voor mei waren de experts al somber gestemd, maar dat was ten onrechte. De AEX steeg met bijna 3 procent. "En dat cijfer is nog flink gedrukt door alle dividenduitkeringen", aldus Van Zeijl. Voor de komende maand houdt deze somberheid aan. "Men vindt de koersen te ver vooruitgelopen op de onderliggende winsten. En de rente is ook wat gestegen." Van de experts is liefst 48,1 procent pessimistisch gestemd en slechts 14,8 procent optimistisch. De experts zien het in juni, zoals gezegd, niet zitten in Philips en Besi. Maar ook is het beter wegblijven bij ING en Wolters Kluwer denken zij. Kansen zien de experts deze maand in Ahold Delhaize, Adyen en Prosus. Ook KPN en Shell worden genoemd. Ahold hield recent een beleggersdag. Daarvan waren analisten volgens Van Zeijl niet onder de indruk. Maar de beursexperts zijn dat dus wel. Bron: ABM Financial News

