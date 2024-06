Chipreuzen onthullen nieuwe producten in Taipei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Advanced Micro Devices heeft tijdens Computex 2024 in Taipei een reeks producten aangekondigd, die gericht zijn op kunstmatige intelligentie. Sectorgenoot Nvidia kwam tijdens de conferentie in de Taiwanese hoofdstad met een routekaart voor toekomstige AI-chips. AMD introduceerde zijn nieuwe AMD Ryze AI 300 Series processors "met 's werelds krachtigste Neural Processing Unit (NPU)1 voor next-gen AI PC's die de weg vrijmaken voor een toekomst vol AI-infused computing direct op je laptop", aldus de ronkende introductie van het bedrijf. Verder rolde AMD tijdens Computex zijn next-gen AMD Ryzen 9000-serie processors voor desktops uit, "waarmee het zijn positie als leider op het gebied van prestaties en efficiëntie voor gamers, content creators en prosumers verder verstevigt." Jensen Huang, CEO van Nvidia, zei aan de vooravond van de conferentie in Taipei, dat "Generatieve AI industrieën een nieuwe vorm geeft en nieuwe mogelijkheden creëert voor innovatie en groei." Verder onthulde Huang een routekaart voor nieuwe Nvidia-halfgeleiders. Zo moet het Rubin-platform, dat voor het eerst werd onthuld, het aankomende Blackwell-platform opvolgen, "met nieuwe GPU's, een nieuwe Arm-gebaseerde CPU, Vera, en geavanceerde netwerken met NVLink 6, CX9 SuperNIC en de X1600 geconvergeerde InfiniBand/Ethernet switch", aldus Nvidia. "Onze basisfilosofie is heel eenvoudig: bouw de volledige datacenterschaal, splits deze op en verkoop onderdelen aan u op een ritme van één jaar, en verleg alles naar de technologische grenzen", zei Huang. Tijdens Computex in Taipei, dat nog tot vrijdag loopt, geven ook topbestuurders van Intel en Qualcomm toespraken, net als Arm Holdings en Super Micro Computer. Bron: ABM Financial News

