Valuta: dollar in trek

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag flink lager nu de verwachting in de markt leeft dat de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond het aankoopbeleid versneld terugschroeft. "Daarmee is de valutamarkt vandaag en morgen geheel in de ban van de FOMC-vergadering en het besluit daarbij", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Mocht de verwachting door het monetair beleidsorgaan worden ingelost dan zien wij de euro een beweging van zeker een halve dollarcent maken en roept dat de vraag op hoe sterk de 1,12 dollar trekt", aldus Van der Meer. De spanningen rondom Oekraïne hebben volgens Van der Meer vooralsnog geen weerslag op de valutamarkt. De Duitse Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland kwam over januari hoger uit dan in december en met 95,7 ook hoger dan de verwachte 94,7. Voor vanmiddag staat in de Verenigde Staten alleen het consumentenvertrouwen gemeten door onderzoeksbureau The Conference Board op de agenda. De euro noteerde dinsdag 0,3 procent lager op 1,1288 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8374 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,1 procent en noteerde op 1,3477 dollar. Bron: ABM Financial News

